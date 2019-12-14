نهاية أزمة التكليف.. الصحة ترسل التعديلات النهائية للأطباء.. وتحقق الحد الأدنى.. ومخاوف من عدم القدرة على التنفيذ

الأمين العام للأطباء: الصحة قد استجابت للحد الأدنى لنظام التكليف

الأطباء تتلقى خطابا رسميا من وزارة الصحة بقواعد التكليف المعدلة

الأطباء: رد الصحة يحقق أدنى مطالب شباب التكليف بالنقابة.. ومخاوف من عدم التنفيذ على أرض الواقع

رأى الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن وزارة الصحة قد استجابت للحد الأدنى المقبول لنظام التكليف والزمالة الجديد بالنسبة للدفعة الحالية، مضيفا أن الرأى النهائى أطباء الدفعة أنفسهم.اقرأ أيضا:

وأوضح الطاهر، أن فى المقابل أرى أنه مازال هناك جهود كثيرة يجب بذلها لضمان إمكانية تطبيق ذلك على الدفعات القادمة ، مع ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة واستكمال تأهيل المستشفيات والمدربين لاستيعاب جميع الخريجين مع ضمان وجود مستوى جيد من التدريب الحقيقي.ما حدث حاليا قد يكون مقبولا بالنسبة للدفعة الحالية 2019 ، لكن طبعا ما زال هناك جهود كثيره مطلوبة حتى يتم ضمان وجود طاقة استيعابية حقيقية لتدريب لجميع الخريجين بالزمالة فى الدفعات القادمة.وذلك مع ضرورة تلافى أى سلبيات ستظهر عند التطبيق العملى، فى النهاية ما زال الطريق طويل و ما ضاع حق وراءه مطالب.قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة الأطباء، إن القرارات الاخيرة الخاصة بنظام التكليف أو الزمالة المصرية من وزارة الصحة مرضية وبشكل كبير.وأكد الزيات في تصريحات لـ"صدي البلد" أن تلك القرارات تحقق المرجو منها وذلك في حالة إن كان تنفيذها بدقة.وأضاف عضو المجلس، أن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود أماكن لاستيعاب كل الأعداد المتفق دخولها سواء من أماكن مجهزة لتدريب أو مدربين يدربون الأطباء.وأفاد الزيات، أن المشكلة الأساسية هي القدرة على تنفيذ القرارات على أرض الواقع، متسائلا هل هذا موجود ولو موجود كلنا معه.واستنكر عضو المجلس، أن للاسف معظم الآراء ومن ضمنها آراء داخل منظومة الزمالة المصرية متشككة من تنفيذ القرارات الجديدة على أرض الواقع.وردت وزارة الصحة على آخر مستجدات نقابة الأطباء بالتساؤلات الاخيرة حول حركة التكليف وجاءت كالتالي:أولا بالنسبة للبنود المطلوب إرفاقها بقواعد حركة إلحاق الأطباء البشريين المكلفين في حركة سبتمبر ۲۰۱۹ بالزمالة المصرية- البند رقم ( 1 ) سبق الاتفاق على ما ورد بالبند وسيتم فتح باب التظلمات على نفس الأعداد ۸۳۲ والتخصصات والأماكن التي كانت الحركة الأساسية .- البند رقم ( ۲ ) تم الاتفاق في الاجتماع أن التعديل للتخصص سيكون في حركة تعديل مكملة، ومزامنة لحركة التكليف الأساسية وذلك لمدة 3 حركات تالية لحركته على أماكن وتخصصات خاصة، بمن يرغبون في تعديل تخصصاتهم وليس مع الحركة الأساسية حتى تأخذ كل دفعة فرصتها وسيراعي، في هذه التخصصات أن تشمل جميع التخصصات.- البند رقم ( ۳ ) سيتم التعديل بكلمة يحق بدلا من يمكن كما هو المتبع حاليا .- البند رقم ( 4 ) يتم دراسته حاليا بالزمالة المصرية وسنوافيكم بما خلصت إليه الدراسة فورا الانتهاء منها .ثانيا : بخصوص الاستفسارات :1 - سيستمر العمل بنظام السماح بإعادة توزيع الأطباء للجيش والشرطة ويحق للطبيب استكمال الزمالة التي رشح لها بعد عودته لوزارة الصحة طبقا لقواعد الزمالة كما يلى:- اعتماد مدة الجهة الخارجية إذا كان المستشفى معتمد بالزمالة المصرية- في حالة عودته بعد حصوله على الماجستير يلحق بالزمالة في التخصص الذي حصل فيه على درجة الماجستير2- الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة بتخصص معين عند عودتهم لوزارة الصحةيحق لهم طبقا لرغبتهم الاختيار ما بين ؛إلحاقهم بالزمالة بنفس التخصص الذي عمل به بالجامعة والذي حصل فيه على الماجستير طبقا لقواعد الزمالة:يلحق بالزمالة في التخصص الذي رشح له في حركته ويلحق به من بداية التدريب إذا كان مغايرالتخصصات التي رشح بها بالجامعة.ثالثا : أما بخصوص مقترحات:1- سيتم وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكافي من المستشفيات وكذلك عدد المدربين لاستيعاب الدفعاتالقادمة.2- سيتم بالفعل إدراج عدد ۲۵% زيادة في أعداد التخصصات المختلفة في كل حركة .3- جاري دراسة وضع مميزات لمن يلحق بزمالة طب الأسرة .4- سيتم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات فيما ورد بالبند رقم 4 .أرسلت نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة خطابا به عدة تساؤلات ومنها:--هل سيستمر العمل بنظام السماح بالتكليف بالجهات الخارجية مثل( القوات المسلحة والشرطة وغيرها ) وكيف سيتم تطبيق قواعد دراسة الزمالة على من سيعود منهم العمل بوزارة الصحة فى حالة استمرار العمل بتكليف الجهات الخارجية ؟- وماذا عن الاطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة بتخصص معين اذا انتهت مدة عملهم بالجامعة وكانوا حاصلين على الماجستير فعند عودتهم لوزارة الصحة ,هل سيتم إلحاقهم بنفس التخصص الذى حصلوا عليه بحيث يستكملون المدة المتبقية من برنامج الزمالة بعد ذلك ؟- الطبيبة المتزوجة التى ستنقل تكليفها لمحافظة الزوجية , هل ستنقل بتخصص آخر طبقًا لمجموعها أم ستنقل بنفس تخصصها ؟كما وضعت النقابة فى ردها على التعديلات بعض النقاط التى تضمن نجاح المنظومة وهى :1- وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكاف من المستشفيات طبقا لمعايير التدريب بالزمالة وكذلك عدد كاف من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجي السنوات المقبلة علمًا بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالى ثمانية ألاف طبيب , وكذلك لاستيعاب الأعداد المناسبة من الدفعات السابقة .2- الحرص بكل حركة تكليف على وجود نسبة 25%زيادة عن أطباء الدفعة فى التخصصات المختلفة المتاحة بالحركة وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لايضر بصالح العمل والأطباء .3- العمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضمانًا لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل .4- التنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى بحيث تكون حركات نيابات الجامعات تسبق حركة التكليف بوزارة الصحة حتى لا يحدث اضطراب فى عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين يعملون بوزارة الصحة .ردت وزارة الصحة على آخر مستجدات نقابة الأطباء بالتساؤلات الأخيرة حول حركة التكليف وجاءت كالتالي:أولا بالنسبة للبنود المطلوب إرفاقها بقواعد حركة إلحاق الأطباء البشريين المكلفين في حركة سبتمبر ۲۰۱۹ بالزمالة المصرية- البند رقم ( 1 ) سبق الاتفاق على ما ورد بالبند وسيتم فتح باب التظلمات على نفس الأعداد ۸۳۲ والتخصصات والأماكن التي كانت الحركة الأساسية .- البند رقم ( ۲ ) تم الاتفاق في الأجتماع أن التعديل للتخصص سيكون في حركة تعديل مكملة، ومزامنة لحركة التكليف الأساسية وذلك لمدة 3 حركات تالية لحركته على أماكن وتخصصات خاصة، بمن يرغبون في تعديل تخصصاتهم وليس مع الحركة الأساسية حتى تأخذ كل دفعة فرصتها وسيراعي، في هذه التخصصات أن تشمل جميع التخصصات.- البند رقم ( ۳ ) سيتم التعديل بكلمة يحق بدلا من يمكن كما هو المتبع حاليا .- البند رقم ( 4 ) يتم دارسته حاليا بالزمالة المصرية وسنوافيكم بما خلصت إليه الدراسة فورا الانتهاء منها .ثانيا : بخصوص الاستفسارات :1 - سيستمر العمل بنظام السماح بإعادة توزيع الأطباء للجيش والشرطة ويحق للطبيب استكمال الزمالة التي رشح لها بعد عودته لوزارة الصحة طبقا لقواعد الزمالة كما يلى:- اعتماد مدة الجهة الخارجية إذا كانت المستشفي معتمد بالزمالة المصرية- في حالة عودته بعد حصوله على الماجستير يلحق بالزمالة في التخصص الذي حصل فيه على درجة الماجستير2- الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة بتخصص معين عند عودتهم لوزارة الصحة يحق لهم طبقا لرغبتهم الاختيار ما بين ؛ إلحاقهم بالزمالة بنفس التخصص الذي عمل به بالجامعة والذي حصل فيه على الماجستير طبقا لقواعد الزمالة الاتيه:يلحق بالزمالة في التخصص الذي رشح له في حركته ويلحق به من بداية التدريب إذا كان مغايرالتخصصات التي رشح بها بالجامعة.ثالثا : أما بخصوص مقترحات:1- سيتم وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكافي من المستشفيات وكذلك عدد المدربين لاستيعاب الدفعاتالقادمة.2- سيتم بالفعل إدراج عدد ۲۵% زيادة في أعداد التخصصات المختلفة في كل حركة .3- جاري دراسة وضع مميزات لمن يلحق بزمالة طب الأسرة .4- سيتم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات فيما ورد بالبند رقم 4 .