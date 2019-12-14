اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل مشغل في أفريقيا

تتويجًا لجهودها على مدار 12 عاما في تقديم أفضل خدمة لعملائها، فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة «أفضل مشغل اتصالات في القارة الإفريقية»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة «تيليكوم ريفيو» لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسختها الـ13.





وتأتي الجائزة تقديرا لجهود شركة اتصالات مصر الدائمة والمستمرة في تعزيز وتحسين أدائها، والتي وصلت إلى بناء ونشر واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في مصر وأفريقيا.





وتعتمد اتصالات مصر منذ تواجدها في السوق المصري على خبرات كبيرة من مجموعة اتصالات التي تمدها باستمرار بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم، ولم يكلل فريق اتصالات مصر أي جهد لتقديم أحدث منتج بأفضل جودة للعميل في السوق المصري.





وبهذه المناسبة، عبر المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر" عن سعادته بهذه الجائزة وتقديره الكبير لهذا التكريم، وقال: "نبذل في شركة اتصالات مصر جهودا كبيرة من أجل بناء شبكة اتصالات رائدة، تمكنها من مواكبة مختلف التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة اتصالات محليًا وإقليميًا وعالميًا، وبالشكل الذي يتيح لها فرصة توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة، القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتزايدة".





وأضاف: تراهن شركة "اتصالات مصر" في الوقت الحالي على تطوير تطبيقات المدن الذكية، ودعم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن مضاعفة حجم أعمالها خلال العام المقبل 2020 في قطاع حلول الشركات، مؤكدًا على الدور المحوري والجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركة اتصالات مصر للوصول إلى تلك الإنجازات، مشددًا على أن ثقة العملاء هي التي وضعت اتصالات في تلك المكانة التي نفخر بها حاليًا.





تجدر الإشارة إلى أن جوائز "تيليكوم ريفيو" يتم تنظيمها من قبل شركة "ترايس ميديا"، في حين يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مستقلة من قادة وخبراء في قطاع الاتصالات، وذلك بناء على مجموعة من معايير الخبرة والكفاءة والتميز في مجال عملهم، والريادة في تقديم الابتكارات التقنية، وقيادة لأعمال وتعزيزها، وتوسيع مساحة تغطية الشبكات في الأسواق التي يعملون فيها.



