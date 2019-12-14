تفاصيل أكثر من 18 ألف طالب مسجلين في مسابقة هواوي للاتصالات

أطلقت "هواوي"، الشركة الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا، مسابقة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2019/2020، التي سجّل فيها أكثر من 18 الف طالب مصري خلال 70 يوم منذ انطلاقها.









قامت "هواوي" بالترويج لهذه المسابقة من خلال حملات في أكثر من 40 جامعة شهدت اقبال من الطلاب بمتوسط حضور 150 إلى 200 طالب في كل ملتقى.





تهدف "مسابقة هواوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" التي تقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى دعم التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. وضعت "مسابقة هواوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ثلاثة أعمدة أساسية لاستراتيجيتها التي تتلخص في الوصول للمواهب، وتدريبهم وتوظيفهم. وتعد المسابقة جزءًا من "بنك هواوي للمواهب" الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2019 بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير القوى العاملة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير الصيني في القاهرة. تتلخص أهداف "بنك هواوي للمواهب" في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعظيم الأرباح الرقمية إلى الحد الأقصى بالاستثمار في الشباب.





وصرح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، فنسنت سان، "فخور بهذا الكم من الإقبال من شباب الجامعات، الذين أظهروا تعطش للعلم والمعرفة وحماس لتحقيق مزيد من النجاحات. تعد القوى العاملة والموارد البشرية من أهم الثروات لدينا، والاستثمار في الشباب أهم الطرق لتنمية هذه الثروة. تقيس الشركات العالمية مدى قدرة وتنافسية الأسواق بناءًا على عدد من المقاييس منها التعليم العالي والتدريب المهني، وكفاءة سوق العمل والجاهزية التكنولوجية. لذلك نسعى للاستثمار في المواهب الشابة لإطلاق قدراتهم الكامنة للابتكار والإبداع، إلى جانب تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لتحويل مصر إلى مركزًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة."





عقب زيارة حملة "مسابقة هواوي" لجامعة أسوان تم تسجيل 140 طالبًا من الجامعة في المسابقة، وتسجيل الجامعة في "بنك هواوي للمواهب" وإقامة "أكاديمية هواوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".





خلال الزيارة، أشار الدكتور لؤي نصرت، عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان، إلى أهمية الجلسة التعريفية التي أقيمت بجامعة أسوان من أجل توعية الطلاب بالمسابقة، مشيدًا بتميز البرنامج الذي أطلقته "هواوي" من أجل تمكين الطلاب وإتاحة أحدث التكنولوجيا التي تخدم سوق العمل.





تهدف "مسابقة هواوي" إلى سد فجوة العرض والطلب بين المهندسين الموهوبين وسوق عمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يتطور بوتيرة متسارعة متطلبًا مزيد من المهارات والمؤهلات لجيل المبتكرين القادم. وتأتي "مسابقة هواوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" كجزءًا من التزام "هواوي" بدعم طلاب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز معرفتهم وخبراتهم لترقى للمعايير العالمية.