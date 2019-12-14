ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. ختام مونديال أخبار اليوم للبلياردو الفرنسي بشرم الشيخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:57 م
سامح سيدهم
سامح سيدهم
Advertisements
منتصر الرفاعي
يسدل الستار مساء اليوم على منافسات كأس العالم للبليارد الفرنسي الذي تنظمه وترعاه مؤسسة أخبار اليوم لأول مرة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء من داخل فندق حياة ريجنسي حيث تقام مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائي لتحديد هوية بطل كأس العالم هذا العام.

وشهد المونديال هذا العام تغييرا جديدا في نظام المسابقة من قبل الاتحاد الدولي حيث لم تقام مباريات دور الـ ٣٢ بعد الأدوار التمهيدية وإنما اقيمت المباريات بنظام المجموعات كل مجموعة تضم ٤ لاعبين يصعد الأول والثاني مباشرة لدور الـ ١٦ وبعدها بخروج المغلوب مباشرة وهو ما جعل المنافسات ساخنة جدا.

وشهدت البطولة مشاركة سامح سيدهم بطل مصر وأفريقيا والفائز ببرونزية بطولة العالم بالدنمارك في الأدوار النهائية وأيضا رياض نادي و هشام سعد اللذان شاركا في النهائيات مباشرة طبقا لأحقية الدولة المنظمة ان تدفع بثنائي من مصر للنهائيات وحاولا ان يقدما أفضل ما لديهما ولكن خبرة نجوم دول أوروبا وآسيا حسمت الأمر لصالحهم.

يحضر نهائي المونديال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي حرص على توفير كل مطالب الوفود المشاركة في المونديال من ٢٢ دولة علي مستوى العالم وتواجد في الأدوار التمهيدية أيضا داخل فندق حياة ريجنسي والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وقيادات أخبار اليوم بجانب فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعمرو الخرادلى رئيس الاتحادين المصري والعربي وحسين الشريف رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبعدها يتم تسليم جوائز البطولة علي الفائزين الأربعة وسط حرص كبير مر شباب منتدي العالم والسائحين وأسر اللاعبين على متابعة هذا المونديال وتحقيق مؤسسة أخبار اليوم أهدافها من تنشيط السياحة الرياضية في هذا التوقيت كل عام في كل البقاع السحرية داخل مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فوضى داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم على عمر البشير .. فيديو

الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب

أمطار تصل لحد السيول.. تعرف على درجات الحرارة غدا

بعد التخفيضات الأخيرة.. سيارات سوزوكي suzuki تبدأ من 133 ألف جنيه.. صور

لم يتحقق في تاريخ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يستهدف رقما قياسيا أمام واتفورد

بعد انتشار صور جديدة لها مع زوجها وأسرتها.. شمس البارودي مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة الجميلات| رسائل المتابعين على أشيك إطلالات هنا الزاهد.. شاهد

شاهد أناقة فستان هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

خست تانى.. فهرية أفجان تستعيد رشاقتها بعد شهور من ولادتها