اليوم.. ختام مونديال أخبار اليوم للبلياردو الفرنسي بشرم الشيخ

وشهد المونديال هذا العام تغييرا جديدا في نظام المسابقة من قبل الاتحاد الدولي حيث لم تقام مباريات دور الـ ٣٢ بعد الأدوار التمهيدية وإنما اقيمت المباريات بنظام المجموعات كل مجموعة تضم ٤ لاعبين يصعد الأول والثاني مباشرة لدور الـ ١٦ وبعدها بخروج المغلوب مباشرة وهو ما جعل المنافسات ساخنة جدا.





يسدل الستار مساء اليوم على منافسات كأس العالم للبليارد الفرنسي الذي تنظمه وترعاه مؤسسة أخبار اليوم لأول مرة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء من داخل فندق حياة ريجنسي حيث تقام مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائي لتحديد هوية بطل كأس العالم هذا العام.وشهدت البطولة مشاركة سامح سيدهم بطل مصر وأفريقيا والفائز ببرونزية بطولة العالم بالدنمارك في الأدوار النهائية وأيضا رياض نادي و هشام سعد اللذان شاركا في النهائيات مباشرة طبقا لأحقية الدولة المنظمة ان تدفع بثنائي من مصر للنهائيات وحاولا ان يقدما أفضل ما لديهما ولكن خبرة نجوم دول أوروبا وآسيا حسمت الأمر لصالحهم.يحضر نهائي المونديال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي حرص على توفير كل مطالب الوفود المشاركة في المونديال من ٢٢ دولة علي مستوى العالم وتواجد في الأدوار التمهيدية أيضا داخل فندق حياة ريجنسي والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وقيادات أخبار اليوم بجانب فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعمرو الخرادلى رئيس الاتحادين المصري والعربي وحسين الشريف رئيس الاتحاد الإفريقي.وبعدها يتم تسليم جوائز البطولة علي الفائزين الأربعة وسط حرص كبير مر شباب منتدي العالم والسائحين وأسر اللاعبين على متابعة هذا المونديال وتحقيق مؤسسة أخبار اليوم أهدافها من تنشيط السياحة الرياضية في هذا التوقيت كل عام في كل البقاع السحرية داخل مصر