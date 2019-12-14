اليوم.. مطروح تحتفل بعيدها القومي ومهرجان للفروسية بوادي ماجد

تحتفل اليوم وغدا محافظة مطروح بعيدها القومي، الذي يوكب انتصار أبناء مطروح على الإنجليز في معركة وادي ماجد في 15 ديسمبر عام 1941.



وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فتح الحدائق بالمجان اليوم 14 ديسمبر وحتى غدا 15 ديسمبر بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي.



كما تقام اليوم احتفالية كبرى بمنطقة وادي ماجد تشمل مهرجان للفروسية وإلقاء قصائد شعرية تبرز انتصار أبناء مطروح في الحرب العالمية الثانية.



ويقام غدا بحديقة صابر الاحتفال الرئيسي بحضور عدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والذي يتضمن طابور عرض وتقديم فقرات فنية من فرقة مطروح للفنون الشعبية.



يذكر أنه تم إعادة موعد الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، من يوم 24 أغسطس إلى 15 ديسمبر من كل عام، ليواكب الذكرى الحقيقية لمعركة وادى ماجد بين أبناء قبائل مطروح وقوات الاحتلال الإنجليزى عام 1915، وذلك استجابة لمطالب أبناء مطروح بعد أن تم اختيار شهر أغسطس لضمان مشاركة زوار المحافظة في موسم الصيف.



من ناحية أخرى أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تمهيد وتسوية طريق السلوم من الجانبين والجزيرة الوسطي حتى وادي ماجد، استعدادا للعيد القومي للمحافظة بمشاركة معدات وسيارات رجال أعمال مطروح المخلصين، تحت إشراف محمد مصطفى نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة.



وأضاف المعداوي أن جميع أجهزة مجلس المدينة عملت بمعدلات سريعة، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة وادي ماجد ليكون في ابهي صورة وجاهز لاستقبال ضيوف المحافظة في العيد القومي للمحافظة.