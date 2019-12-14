دول العالم تشيد بدور السعودية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية ومكافحة الإرهاب .. ووزير الأوقاف: مصر والمملكة تعملان لصالح الدين والأمة والإنسانية

- وزراء الأوقاف بعدد من دول العالم يشيدون بدور السعودية في خدمة الإسلام ومكافحة الإرهاب

- د. محمد مختار جمعة: مصر والمملكة تعملان لصالح الدين والأمة والإنسانية

- وزير الشؤون الدينية بباكستان يثمن المشاريع الكبرى بالمشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن





مصر والسعودية



دور السعودية



دور كبير



أشاد عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الدينية في عدد من دول العالم الإسلامي بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي مكافحة الإرهاب ونبذ الغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال، والتسامح والتآلف في جميع أنحاء العالم.وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال المشروعات الكبيرة التي تنفذها في المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.جاء ذلك في تصريحات لهم على هامش مشاركتهم في الدورة الحادية عشرة لاجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي عقد في الأردن برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ومشاركة ثمانية وزراء يمثلون أعضاء المجلس.وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر والسعودية تعملان لصالح الدين والأمة والإنسانية، وتجلى هذا في المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي عقد بعمان.وأكد أهمية الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، والحفاظ على أسس احترام الخصوصيات والعقائد.ونوه إلى التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، لنشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في خدمة الحرمين الشريفين، وخدمة الأمة الإسلامية، معربا عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على حرصه على كل ما ينمي العمل الإسلامي المشترك.من جهته أشار وزير الشؤون الدينية في جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، إلى دور السعودية في نصرة قضايا المسلمين، والوقوف معهم، والجهود التي تبذلها في مكافحة الإرهاب، ونشر الوسطية والاعتدال.وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال المشاريع الكبيرة التي تنفذها في المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.كما أثنى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سابقًا ورئيس الجامعة الإسلامية في الأردن الدكتور وائل عربيات، على الدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالشؤون الدينية والإسلامية، وخاصة رعاية الحرمين الشريفين، وأيضًا حمل الخطاب الإسلامي الذي يحمي المجتمع من مخاطر التطرف والإرهاب.وأكد أهمية انعقاد المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي في العاصمة الأردنية عمّان؛ للتباحث في قضايا في غاية الأهمية، وأهمية دور حماية المجتمع، ونبذ خطاب الكراهية، منوهًا بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ونبذ الغلو والتطرف.كما أشاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن سابقًا الدكتور هايل داوود، بدور المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي في بحث العديد من القضايا ومنها قضايا التطرف والفقر والتكافل الاجتماعي والخطاب الإسلامي وغيرها.