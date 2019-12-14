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أخبار البلد

أحد المشاركين في منتدى شباب العالم: نطالب أصحاب الشركات بتطبيق نسبة 5٪ لتعيين ذوى الإعاقة.. صور وفيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:26 م
محمد الكيلانى ، أحد
محمد الكيلانى ، أحد الشباب المشارك فى منتدى شباب العالم
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من شرم الشيخ - معتز الخصوصى
قال محمد الكيلاني، أحد الشباب المشارك فى منتدى شباب العالم ومن ذوى الإعاقة، إن هناك تقدما ملحوظا بشأن ملف الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤتمرات الشباب، حيث أصبح هناك اختلاف كبير فى تقبل الآخر للشخص ذى الإعاقة فى المجتمع.

وطالب محمد الكيلاني، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أصحاب الشركات والمصانع والبنوك وغيرها من المؤسسات بأن تفتح بابها للأشخاص ذوى الإعاقة للالتحاق بالعمل طبقا لنسبة ٥٪ حقهم فى العمل وفقا للدستور، مشيرا إلى أن ورش العمل الخاصة بذوى الإعاقة فى منتدى شباب العالم تستهدف تقديم حلول مبتكرة لهم.

وأضاف أنه حضر ورشة عمل العام الماضى بمؤتمر الشباب، لكنه يرى أن هناك اختلافا هذه المرة فى منتدى شباب العالم، من حيث الاهتمام بذوى الإعاقة على مستوى شباب العالم.

وينطلق اليوم، السبت، منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى، جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من جميع أنحاء العالم، ويمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق اليوم، السبت، فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
أحد المشاركين في منتدى شباب العالم: نطالب أصحاب الشركات بتطبيق نسبة 5٪ لتعيين ذوى الإعاقة.. صور وفيديو
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