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محافظات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف بالمراكز والمدن

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:57 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على
ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع مسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات نسب التنفيذ الخاصة بتطوير ورصف عدد من الشوارع بجميع مراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال المسندة للشركة في المرحلة الأولى والثانية، حيث بلغ عدد المشروعات في المرحلة الأولى 10 مشروعات بقيمة إجمالية 86 مليون جنيه و10 مشروعات بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطوير المناطق العشوائية والتي تشمل 7 مشروعات بقيمة إجمالية 411 مليون جنيه، وشدد محافظ الغربية على الانتهاء التام من جميع المرافق (مياه – صرف صحى – كهرباء - تليفونات – غاز) قبل رصف الطرق منعًا لإهدار المال العام والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية ووضع خطة عمل لإنجاز كافة المشروعات للتعرف على المعوقات وإزالتها فورًا والبعد عن الروتين، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على مواردنا.

وفى نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية ضرورة الانتهاء من كل المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة.
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