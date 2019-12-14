الوزيرة سهرت لحد 4 الفجر.. التضامن تكشف مصير مروان ضحية تعذيب والدته ..فيديو

قال الدكتور محمد العقبى ، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تواصل مع فريق الإنقاذ السريع والذي تواجد طوال اليوم مع الطفل مروان بعد واقعة تعنيفه من والدته وانتشار مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشف محمد العقبى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن تسليم الطفل مروان لأحد أكبر الجمعيات الأهلية تميزا بعد واقعة تعذيبه من أمه.



وأكد محمد العقبى، أن الطفل مروان ضحية تعذيب والدته أصبح فى حالة نفسية جيدة، لافتا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى كانت تتابع باهتمام حالة الطفل حتى الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم السبت.



وأوضح محمد العقبى، أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى تابعت عن كثب حالة الطفل مروان ضحية تعذيب والدته خاصة تفاصيل استقباله من الدار.



وأضاف محمد العقبى ، أن الأم ستخضع لبرنامج من التأهيل النفسي لكيفية التربية الإيجابية لابنها، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع الأم فى حالة تسلمها للطفل من عدمه.



يذكر أن واقعة تعذيب الطفل مروان، ينضم بها لقائمة الأطفال المعذبين، ضحايا جحود الآباء والأمهات ، والذى قد أثار مروان موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو له وهو يتعرض للضرب على يد والدته لإجباره على الاتصال بوالده.