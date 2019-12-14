شقيق شهيد التذكرة: لن نتنازل عن حقه ونطالب «النقل» بالقصاص له

أكد تامر زين، شقيق الشاب الضحية "محمد عيد"، والمعروف إعلاميًا بشهيد التذكرة، أثناء دخوله جلسة محكمة جنايات طنطا، أنه وأفراد الأسرة لن يتنازلوا عن حق شقيقه الضحية، وسيطالبون وزارة النقل بالقصاص والتعويض عن وفاته.



وأضاف "زين"، "حسبي الله ونعم الوكيل فى كل شخص مسئول تورط بالإهمال فى قتل أخي".



وأفادت مصادر داخل أسرة المجنى عليه، الذى لقى مصرعه فى حادث قطار طنطا بعد إجبار الكمسرى له على النزول، بأن المحامين سيقومون بطلب تعويض من وزارة النقل قدره مليون جنيه، في المحاكمة الجارية خلال الوقت الحالي.



واصطحبت الأجهزة الأمنية بالغربية، قبل قليل كمسري القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر والمتسبب فى وفاة شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار بالقرب من محطة طنطا لعدم دفعهما ثمن التذكرة، إلى محكمة جنايات طنطا ، وسط إجراءات أمنية مشددة لنظر لبدء أول جلسات محاكمته وذلك وسط انتشار أمني مكثف وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام تمهيدا لانعقاد المحكمة ونظر محاكمته.



وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.



تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.