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حوادث

سقوط 9 لصوص سرقوا سيارة محملة بـ5 أطنان حديد من مصنع بالتبين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة، فى القبض على ٩ لصوص سرقوا سيارة محمل عليها ٥ أطنان حديد من داخل مصنع للصلب بالتبين، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتسلق أعلى سور مصنع الحديد والصلب الكائن منطقة الجلخ دائرة القسم بقصد ارتكاب وقائع سرقة من داخل المصنع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط المصنع تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطهم وتبين أنهم ٨ عاطلين وسائق عثر بحوزتهم علي بندقية خرطوش و عدد 4 طلقات وكذا سيارة " نصف نقل " محمل عليها ٥ طن من الحديد الزهر.

وأقر المتهمون بسرقة الحديد المضبوط بحوزتهم من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب "التسلق" بقصد التصرف فيه بالبيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع.
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