تأجيل محاكمة الكمسري المتهم في واقعة شهيد التذكرة لـ 15 فبراير

أصدر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، قرارا بتأجيل محاكمة الكمسري المتهم فى واقعة شهيد التذكرة لـ15 فبراير المقبل لحين تنفيذ طلبات الدفع بالحق المدني والاطلاع على أوراق اللجان الفنية لموقع الحادث.





وأكد تامر زين شقيق الشاب الضحية " محمد عيد " والمعروف إعلاميا بشهيد التذكرة أثناء دخوله جلسة محكمة جنايات طنطا أن أفراد الأسرة لن تتنازل عن حق شقيقه الضحية وسيطالبون بالقصاص من وزارة النقل والتعويض عن وفاته .





وأضاف "زين"، "حسبي الله ونعم الوكيل فى كل شخص مسئول تورط بالإهمال فى قتل أخي الغالي" .





وأفادت مصادر داخل أسرة المجنى عليه الذى لقى مصرعه فى حادث قطار طنطا بعد إجبار الكمسرى له على النزول بأن المحامين سيقومون بطلب تعويض من وزارة النقل مليون جنيه، في المحاكمة الجارية خلال الوقت الحالي .





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كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.





تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.





كان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا يفيد ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار (م.ح) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.



