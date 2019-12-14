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حوادث

كاميرات المراقبة تفضح عاطلا سرق أجهزة من داخل شركة بالنزهة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:11 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة واقعة قيام عاطل بسرقة أجهزة من داخل شركة بالنزهة تم ضبطه وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحب شركة للأنظمة الروبوتية قرر باكتشافه سرقة عدد 5 أجهزة لاب توب ماركة لينوفو، 20 شاحن لاب توب ، كاميرا كانون من داخل الشركة ملكه ، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق"، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" يعمل تاجر.
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