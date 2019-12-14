قيس سعيد يهاتف عبد المجيد تبون.. فماذا دار بينهما؟

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك عقب فوزه في انتخابات الجزائر.





وأعرب سعيد خلال مكالمة هاتفية عن تمنياته للرئيس عبد المجيد تبون بالنجاح والتوفيق، إثر إعلان فوزه في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.





كما أعرب عن أمله في مزيد التعاون بين تونس والجزائر الشقيقة وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك.





يذكر أن عبد المجيد تبون فاز برئاسة الجزائر عقب حصوله على 58.15% من أصوات الناخبين.





وفور إعلان فوزه، أكد تبون أنه سيعمل بعيدا عن الإقصاء وسيسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر.



