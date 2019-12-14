محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك فى عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى فى مصر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مبادرة عنيك فى عنينا والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية مجلس الوزراء، تعد من أهم أدوات مكافحة مسببات العمى فى مصر وأن جهودها أثمرت عن انقاذ الاف من شرائح غير القادرين على مقاومة هذا الوباء الخطير.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لقافلة مبادرة عنيك فى عنينا بحى الأسمرات والتى تم تنظيمها بدعم من نادي روتارى العروبة.



