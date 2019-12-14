محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك فى عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى فى مصر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مبادرة عنيك فى عنينا والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية مجلس الوزراء، تعد من أهم أدوات مكافحة مسببات العمى فى مصر وأن جهودها أثمرت عن انقاذ الاف من شرائح غير القادرين على مقاومة هذا الوباء الخطير.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لقافلة مبادرة عنيك فى عنينا بحى الأسمرات والتى تم تنظيمها بدعم من نادي روتارى العروبة.
واشاد محافظ القاهرة بتنظيم المبادرة مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية فى العمل المجتمعى وإقامة مبادرتها فى مختلف المحافظات لتقديم خدماتها الطبية، مضيفا أن قافلة اليوم شهدت حضور أسر كاملة للكشف وإجراء الفحوصات، وهذا لزيادة الوعى الطبى لدى المواطنين بأهمية الفحص الدائم لهم، مقدما شكره لكل القائمين على مبادرة عنيك فى عنينا.
من جانبه اوضح الدكتور اسامة عباس المشرف العام على المبادرة رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية أن عنيك في عنيا تدخل هذه الايام عامها الثالث وقد قامت ومنذ انطلاقها بتوقيع الكشف على أمراض العيون وتقديم العلاج وإجراء عمليات تشمل إزالة مياه بيضاء، وزرقاء ، وظفرة، وياج، وزرع قرنية وغيرها من الجراحات التى تعد سبب رئيسى لحدوث العمى على المدى البعيد كما يتم متابعة المريض حتى يتم علاجه إضافة إلى علم النظارات الطبية.
وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، فى كلمته خلال القافلة، أن القافلة شهدت إقبالا كثيفا من أهالى حى الأسمرت ونجحت فى توقيع الكشف على 829 مواطن، وتوزيع 565 عبوة قطرات للعيون، وتحويل 26 مواطن لإجراء عمليات مختلفه، وأخذ مقاييس نظارات ل 210 مواطن لتسليمها لهم فور الانتهاء منها.