في الاحتفال بالعيد القومى لمطروح..برلماني: سنظل حراسا للوطن

شارك النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، المواطنين الاحتفال بالعيد القومى تخليدا لمعركة وادي ماجد تلك المعركة التي انتصر بها أبناء الصحراء الغربية على الإنجليز، والذي يوافق 15 ديسمبر فى الذكر 104 لانتصارات أبناء المحافظة.



وقال العميرى، إن أنباء مطروح يجددون العهد دائما على أنهم صف واحد خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب، وأنهم يقفون فى خندق واحد مع القوات المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الشرفاء، فى حربهم على الإرهاب والكيانات الإرهابية.



وأكمل النائب:" أنهم سيظلون حراسا للمنطقة الغربية ضد كل من تسول له نفسه المساس بها، وأنهم على أتم استعداد للتضحية مثل العظماء والشرفاء من رجال مصر البواسل للحفاظ على تراب الوطن".



الجدير بالذكر أن أبناء مطروح، طالبوا بتغيير موعد الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، من يوم 24 أغسطس إلى 15 ديسمبر من كل عام، وذلك ليواكب الذكرى الحقيقية لمعركة وادى ماجد بين أبناء قبائل مطروح وقوات الاحتلال الإنجليزى عام 1915 بمشاركة صالح حرب قائد الجيش المصرى بالصحراء الغربية فى ذلك الوقت.