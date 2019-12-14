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برلمان

برلمانى: منتدى الشباب رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:22 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن أن انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ اليوم تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة آلاف الشباب من قرابة 197 دولة هي رسالة واضحة للعالم من مدينة شرم الشيخ بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

وأكد النائب، أن هذا المنتدى العالمى فرصة كبيرة لتعظيم العائد السياحى فى شرم الشيخ إلى جانب جذب استثمارات جديدة في ضوء المشاركة الكبيرة من مختلف الوفود من كل دول العالم.

وقال " محمد المسعود " إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نقلة كبيرة للدولة المصرية ولفت أنظار العالم إلينا ، مضيفًا أن انعقاد هذه المنتديات على أرض مصر فخرا لنا جميعا كمصريين، لأن هذه الأحداث العالمية والتاريخية لها مردودها الإيجابى القوى على الدولة المصرية وتحمل لها الخير الكثير .

وأضاف " المسعود " أن لها تأثيرها القوى على السياحة المصرية والاقتصاد والاستثمار حيث أن المنتدى يعتبر من سياحة المؤتمرات، وهو أحد الأنماط السياحية، لأن الحضور من جميع الجنسيات ، مضيفًا أنه عند عودة هؤلاء الشباب إلى بلادهم سيكونون أفضل سفراء لمصر وسيقومون بعمل دعاية جيدة عن جمال مدينة شرم الشيخ وحسن الاستقبال والأمن والأمان.

ولفت النائب محمد المسعود إلى أن منتدى شباب العالم يعد أحد أبرز الأحداث الشبابية العالمية التي حققت نجاحا باهرا في تعزيز التواصل الثقافي بين شباب مصر وشباب العالم بالاضافة أنه فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم.
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