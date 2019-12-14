برلمانى: السيسى صاحب الفضل فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة السياحة العالمية

أعتبر النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراجة فجر اليوم "السبت" بمدينة شرم الشيخ أكبر دعاية للسياحة المصرية داخل مدينة السلام المصرية العالمية مع بداية انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم اليوم تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة آلاف الشباب من قرابة 197 دولة.



وأكمل عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران، أنها تعتبر ايضا رسالة واضحة للعالم من مدينة شرم الشيخ بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.



وقال "صدقى" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا المنتدى العالمى وغيره من المؤتمرات الشبابية العالمية السابقة وجميع المؤتمرات والمنتديات الأخرى التى احتضنتها شرم الشيخ وأسوان والعاصمة الإدارية الجديدة كانت فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية العالمية وهو ما كانت له آثاره الإيجابية لاستعادة مصر لمكانتها المرموقة إقليميا وعربيا وعالميا على خريطة السياحة العالمية وتعظيم العائد السياحى لمصر.



ووجه النائب عمرو صدقى التحية والتقدير للرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى الترويج للسياحة المصرية العالمية.



وأكد النائب، أن كل من شاركوا فى هذه المؤتمرات والمنتديات المصرية كانوا افضل وسيلة للترويج للسياحة المصرية ووجهوا رسائل للعالم كله أن مصر أصبحت دولة مؤسسات وتنعم بالأمن والاستقرار ونجحت فى تحقيق نجاحات كبيرة فى مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام نيابة عن العالم.