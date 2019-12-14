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منتدى شباب العالم 2019.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات التجهيز لحفل المتحف الكبير.. افتتاحه فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم.. والسياحة تختار شركة عالمية لإنهاء الفيلم الترويجي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:40 م
الدكتور مصطفى مدبول
الدكتور مصطفى مدبول
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محمود مطاوع
  • رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم
  • وزير الآثار: أعمال تجهيز المتحف تتم طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة
  • وزيرة السياحة: المتحف الكبير يلبي تطلع السائحين وشغفهم تجاه الآثار

على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لها لإطلاقها للترويج داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمي الضخم.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الآثار الموقف التنفيذي الحالي للمتحف المصري الكبير، وموقف التجهيز لحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن أعمال تجهيز المتحف تتم طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وبشأن الحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لها بناءً على توجيه رئيس الوزراء لإطلاقها للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتهيئة الرأي العام داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمي الضخم، أوضحت وزيرة السياحة أن ما يُميز المتحف المصري الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة واحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار في الكوكب، يحكي كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية وتلبي تطلع السائحين وشغفهم تجاه الآثار، ليكون المتحف المصري الكبير مُشوقًا لهم ومنافسًا للمنصات الإعلامية المختلفة في ضوء التطور التكنولوجي المتواصل.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنه تم إعداد فيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير سيتم عرضه على محطة "سي إن إن" (CNN)، مضيفة أنه يتم حاليا اختيار شخصية عالمية تكون الراوي في هذا الفيلم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي يساهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر، وما تملكه من آثار متنوعة.
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