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محافظات

محافظ المنيا يتفقد الحديقة الدولية ضمن متابعة المشروعات الخدمية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:17 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الحديقة الدولية، والتي تقع بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، ضمن جولات المحافظ الميدانية، لمتابعة عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، بهدف دراسة إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها.

تابع المحافظ خلال جولته بالحديقة عدد من الخدمات للوقوف على الحالة العامة لها وتحقيق أفضل استفادة منها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين من رواد الحديقة، حيث استمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول خدمات الحديقة وسبل تطويرها، وإمكانية توفير المزيد من أماكن الترفيه للمواطنين وتحسين البعض الآخر للمساهمة في زيادة موارد المحافظة.

وشدد المحافظ على قيام مديرية الصحة بمراجعة جميع التصاريح والشهادات الصحية لعدد من الكافتيريات والبائعين داخل الحديقة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما استمع من محمد سيد رئيس المدينة ومسئولي الحديقة لشرح حول طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال والإيرادات خلال الفترة الماضية وسبل تطوير وتنمية الحديقة.
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