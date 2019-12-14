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حوادث

قابيل وهابيل في قنا.. حمزة يقتل شقيقه كريم بـ سكين المطبخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:27 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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يوسف رجب
لقي شخص مصرعه على يد شقيقه بطعنات من سلاح أبيض"سكين" فى منطقة السوق الفوقاني، بمدينة قنا. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد-مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة، يفيد بمقتل أحمد سليمان حمزة سليمان 29عامًا، على يد شقيقه الأصغر منه كريم، 26 عامًا، بطعنات قاتله من سلاح أبيض "سكين مطبخ" في منطقة السوق الفوقاني. 

وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث بندر قنا، من ضبط المتهم بمكان الواقعة، عقب تلقى بلاغ من أهالي المنطقة. 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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