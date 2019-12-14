حبس فران 4 أيام لشروعه فى قتل شقيق طليقته بسب النفقة بالخانكة

أمر شريف عبد المنعم رئيس نيابة الخانكة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل شقيق طليقته، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم بنفقة طليقته.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطار مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من مستشفى السلام التعليمى بوصول "إبراهيم ش. ع" ميكانيكى سيارات مصاب بجرحين نافذين بمنتصف البطن وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.



وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقة المصاب "هدى ش ع" ربة منزل قررت أنه حال قيام شقيقها المصاب بطلب نفقتها من طليقها "جمعة م ج" سن 29، فران، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا ما به من إصابات وفر هاربًا.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "سكين" وتم التحفظ عليه‎.