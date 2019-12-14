بنك ناصر الاجتماعي يشارك في ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: إن البنك شارك في فعاليات ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في دورته الحادية والعشرين تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرص البنك على دعم ومساعدة الشباب.





واوضحت والي أن الملتقي التوظيفي يستهدف عرض فرص العمل وإمكانيات التوظيف المتاحة للطلاب والخريجين والدورات التدريبية الصيفية المتوفرة حسب متطلبات سوق العمل.





وأكدت والي أهمية مساعدة الشباب في تحقيق مشاريعهم الخاصة من أجل التنمية المستدامة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها من خلال مراكز رواد النيل لتوفير فرص عمل والإسهام في تحسين جودة الحياة نظرا لان مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف الي إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات كذلك زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة إضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام.





وأوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاھتمام بالمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بهدف محاربة البطالة.





وأضاف أنه ايمانا بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 قام البنك باستحداث و إطلاق مجموعة من المبادرات و البرامج التنموية الجديدة لتمكين الشباب اقتصاديا وإتاحة فرص العمل لهم بمختلف القطاعات.





وأشار إلى أنه باعتبار التعليم أحد المحاور الرئيسية التى تتضمنها المسئولية المجتمعية للبنك تم إطلاق مبادرة "وظيفة تك "بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال تمويل برنامج التدريب بهدف التوظيف لشباب خريجي الجامعات من خلال منح قرض بدون فوائد يتم تحديد قيمته وفقا لبرامج التدريب الذي تحدده الشركات المتعاقده مع البنك ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويسدد التمويل علي اقساط شهرية لمدة 3 سنوات يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي من تشغيل المتدرب.





وأوضاف أنه يوجد أيضا قرض حضانتي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة تتراوح قيمتها من 20الف الي 500الف جنيه يتم سدادها علي 4 سنوات بدون فوائد.

وأكد فاروق على اهتمام البنك بخلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكين الشباب من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار.





وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر حيث انه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة اورانج بالإضافة إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل على عملائه.





وأضاف أنه تم أيضا تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي.