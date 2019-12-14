مفاجأة.. أرقام خدمة العملاء وتلقى الشكاوى ضد شركات المياه معطلة‎ | خدمات

أجرى موقع صدى البلد الاخبارى اليوم تجربة حية بشأن طرق التواصل مع خطوط تلقى الشكاوى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للجهاز التنظيمي للمياه ووزارة الإسكان، حيث كانت المفاجأة في عدم رد أي من الأرقام المعلنة على موقع الجهاز والتي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان صحفي اليوم لتلقى الشكاوى.
وكانت وزارة الإسكان حددت أرقام هاتف "26129611 - 26129835"، وذلك بعكس أغلب الخدمات الحكومية التى تخصص رقم خط ساخن لتلقى الشكاوى، ولكنها حددت رقم هاتف أرضى، وبالاتصال عليه 5 مرات متتالية كان المتصل يتلقى ردا آليا عليه يمنحه رقمين جديدين ويتم غلق الخط بعد 30 ثانية.
ومع الاتصال بالرقمين الجديدين لا يجد صاحب الشكوى أي تواصل بشري أو آلي مثل السابق، ولا توجد خدمة عملاء للشكوى من سوء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
يشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت بيانا صباح اليوم "السبت" توضح فيه طرق تواصل المواطنين مع الجهاز لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل فيما يلى (التوجه لمقر الجهاز بـ12 حى المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة – الاتصال التليفونى بأرقام "26129611 - 26129835" – الإرسال بالفاكس على أرقام "26129836 - 26129610" – من خلال الموقع الإلكترونى "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx" – عن طريق البريد الإلكترونى [email protected]).
صرح بذلك الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، حيث تم نشر إنفوجراف يوضح طرق تواصل المواطنين مع الجهاز في حالة وجود شكوى، على الموقع الإلكترونى "http://www.ewra.gov.eg".
وكانت وزارة الإسكان حددت أرقام هاتف "26129611 - 26129835"، وذلك بعكس أغلب الخدمات الحكومية التى تخصص رقم خط ساخن لتلقى الشكاوى، ولكنها حددت رقم هاتف أرضى، وبالاتصال عليه 5 مرات متتالية كان المتصل يتلقى ردا آليا عليه يمنحه رقمين جديدين ويتم غلق الخط بعد 30 ثانية.
ومع الاتصال بالرقمين الجديدين لا يجد صاحب الشكوى أي تواصل بشري أو آلي مثل السابق، ولا توجد خدمة عملاء للشكوى من سوء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
يشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت بيانا صباح اليوم "السبت" توضح فيه طرق تواصل المواطنين مع الجهاز لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل فيما يلى (التوجه لمقر الجهاز بـ12 حى المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة – الاتصال التليفونى بأرقام "26129611 - 26129835" – الإرسال بالفاكس على أرقام "26129836 - 26129610" – من خلال الموقع الإلكترونى "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx" – عن طريق البريد الإلكترونى [email protected]).
صرح بذلك الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، حيث تم نشر إنفوجراف يوضح طرق تواصل المواطنين مع الجهاز في حالة وجود شكوى، على الموقع الإلكترونى "http://www.ewra.gov.eg".