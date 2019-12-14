ناقد رياضي يكشف التفاصيل الكاملة لانتقال كهربا للنادي الأهلي.. فيديو

كشف عبدالحكيم أبو علم الناقد الرياضي بجريدة الأهرام، أن هناك بعض اللغط دار في الشارع الرياضي المصري، في الأيام الأخيرة، بخصوص صفقة انتقال اللاعب ،محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي.



وأضاف أبو علم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "60 دقيقة لايف"، التي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن النادي الأهلي بدأ في التفاوض مع اللاعب، منذ أسبوعين، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري "رينيه فايلر"، لافتا إلى أن كهربا كان متعاقدا مع نادي أفيس البرتغالي، لمدة عام، وكان يوجد بعقده شرط جزائي بقيمة 450 ألف دولار.



وأشار أبو علم، إلى أن النادي الأهلي، طلب من كهربا فسخ تعاقده مع النادي، كي يكون لاعبا حرا، واستجاب اللاعب لذلك، وتم توقيع إجراءات التعاقد لمدة 4 سنوات ونصف، وبداية من اليوم سينتظم كهربا في برنامج تأهيلي، وبعد أسبوع ستواجد بتدريبات الفريق.



وتابع أن كهربا سيتم قيده بشكل طبيعي، وأن أوراق النادي سليمة، وسيشارك مع النادي بدءا من أول يناير المقبل، وأن مشكلة الزمالك ليست مع الأهلي، لافتا إلى أن كهربا سيفيد الأهلي، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، متابعا أن صفقة كهربا مهمة جدا لعدة أسباب أبرزها عدم احتمالية استمرار رمضان صبحي في صفوف النادي.