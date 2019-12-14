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ثقافة

انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بجولة في متحف شرم الشيخ، لتفقد آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، تمهيدا لافتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة ليصبح بذلك أول متحف للآثار و مركز للحضارات ووجهة ثقافية و سياحية للمدينة. 

جاء ذلك على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور منتدي شباب العالم، ورافقته خلال الجولة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وتفقد العناني البهو الرئيسي وقاعة كبار الزوار وقاعة العرض المتحفي والمنطقة الخارجية التي تحتوي على منطقة المطاعم و الكافيتريات و الحرف التراثية و البازارات.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية أن وزارة الآثار تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمتحف، بالكامل، ويتم الآن وضع فتارين العرض واستقبال القطع الاثرية بالمتحف ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأضاف أن وزارة الآثار استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التى يبلغ عددها 17 محلا إضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
انتهاء المرحلة الأولى.. وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ ..صور
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