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برلمان

برلماني يطالب بتعاون وزارة الزراعة مع جميع المحافظين لعمل قاعدة بيانات تخدم الفلاح

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
اللواء حسن السيد
اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
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حسن رضوان
أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المذكرة التي عرضها النائب محمد الغول على رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن والمبالغ التي تم صرفها.

وقال "السيد" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه لابد أن تقوم الحكومة بسرعة الانتهاء من عمل بنية أساسية تخدم منظومة كارت الفلاح، حيث إنه لا توجد بنية أساسية حتى الآن، وذلك ما يجعل هناك معوقات في طريق الانتهاء منه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تعاون وزارة الزراعة مع المحافظين لعمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية وكل الأجهزة المعنية الأخري في ذات التوقيت وذلك خلال جدول زمني.

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمذكرة للعرض علي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن والمبالغ التي تم صرفها.

وتضمنت المذكرة تأكيد أنه إبان مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن والمبالغ التي تم صرفها في البرلمان، تفاجئ بردود غير منضبطة وصحيحة من ممثلي الحكومة في وزارتي الزراعة والاتصالات، حيث إن الفترة الزمنية التي مرت علي بدء المنظومة هي أربعة سنوات والمبالغ التي تم صرفها تتجاوز 300 مليون والنتيجة لا تمثل 25 % من المطلوب إنجازه في ستة محافظات مختلفة التوزيع الجغرافي.

وأكد الغول في مذكرته أنه بمعادلة حسابية بسيطة مصر تحتاج إلا ما يقل عن 64 عاما لإنجاز منظومة كارت الفلاح المصري وتطبيقها على عموم محافظات مصر، حيث تبين من عرض الحكومة أثناء مناقشة طلب الإحاطة عن عوائق مثيرة أهمها قاعدة البيانات المنضبطة والحيز العمراني مع وزارة الإسكان، ومشكلة الورثة المشتركين في الحيازة الواحدة وغيرها وهذا إهدار مباشر وصريح للمال والوقت.

وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء بمذكرته، تولي كل محافظ في محافظته عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية وكل الأجهزة المعنية الأخري في ذات التوقيت وذلك خلال جدول زمني.
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