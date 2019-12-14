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مرأة

طرق لتفادى بتر الأطراف بسبب الغرغرينة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن هناك علاجات حديثة لغرغرينا القدم السكري بدون بتر كما كان فى السابق ، فبإستطاعة المريض الإبقاء على أطرافه المصابة إذا تم علاجها بالشكل الجديد حيث يتم علاج غرغرينا القدم السكري بعد تشخيص الحالة من قبل الطبيب المعالج وتحديد درجة الإصابة ويتم علاج الغرغرينا بدون بتر من خلال إجراء جراحة لإزالة الأنسجة الميتة لمنع انتشار الغرغرينا في الجسم.

وقال الدالى أن العلاج يشمل ترميم الجلد وإعادة بناء الأنسجة من خلال استخدام جلد سليم من جزء آخر في جسم المريض واستخدام المضادات الحيوية لمحاربة العدوى وتكون على شكل حقن وريدية.

وأضاف أن من ضمن العلاجات الحديثة لتفادى بتر القدم العلاج بالأكسجين وهي تقنية حديثة تستخدم في حالة الإصابة بالغرغرينا الغازية، ولكن في الحالات المتقدمة جدا يتم اللجوء إلى بتر الأطراف المصابة.

وقال يعمل الدم على نقل الأكل والأكسجين إلى ألياف الجسد إضافة إلى تغذية الجهاز المناعي ونقل الأجسام المضادة لمقاومة العدوى، وتبدأ الخلايا في الوفاة نتيجة خسارة ألياف الجسد للغذاء والأكسجين مثلما أنها تكون عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية نتيجة عدم وجود مقاومة من الجسد فتنتشر العدوى وتؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.
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