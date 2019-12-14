اجتماع طارئ لقيادات التعليم لمناقشة أهم التطورات الأخيرة بالعملية التعليمية

شهدت مديرية التعليم بمحافظة السويس اليوم فعاليات اجتماع طارئ لقيادات التعليم بالسويس برئاسة أشرف السروي مدير عام التعليم العام بالنيابة عن السيدة سلمى الشاعر وكيل الوزارة بقيادة العملية التعليمية بالسويس.





وتناول الاجتماع مناقشة عدد كبير من أبرز القضايا الهامة المتعلقة بساحة العملية التعليمية ومنها الاستعداد التام لمواجهة الامتحانات المُقبلة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، ومناقشة قضية طباعة الورقة الامتحانية وتهيئة إحتياجات ومتطلبات الامتحانات بما في ذلك إمتحانات الصف الثاني الثانوي العام والتي يقتضي إمتحاناته علي نظام التابلت.





كما تناول الاجتماع مناقشة حلول جوهرية لمدارس التعليم الخاص والتي سوف يتم تنسيقها مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.





كما طرح أشرف السروي مناقشة كيفية تفعيل دور وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل.





كما تناول الاجتماع أهم الأولويات التي يجب طرحها على هيئة التيفيت TEVT العالمية والتي كان لها عظيم الأثر في تطوير جزء كبير في التعليم الفني بالسويس السنوات الأخيرة المنصرمة ، كذلك استغلال تلك الجهة الهامة لعرض الجزء الأكثر أهمية من الصورة ليصب فيه الضوء الشامل لصالح العملية التعليمية.





وناقش الاجتماع استثمار مدرسة الزراعة وإعتبارها كنز يجب استثماره وجعلها علي رأس قائمة الاهتمامات كما تم تكليف الدكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية بعمل تصور بالتعاون مع أحمد عبد الحميد مدير عام التعليم الفني في عمل تصور يشتمل على الإمكانيات والتطلعات.





كما أشار أشرف السروي مدير عام التعليم العام الي الصناعات البحرية وكيفية استثمار تلك الإمكانيات التي تتمتع بها تلك المدرسة الإستراتيجية.



