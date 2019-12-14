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محافظات

بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:57 م
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع
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همت الحسينى
اصطحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في جولة مشيا على الأقدام بمدينة المنصورة للاطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع.

وطلب محافظ الدقهلية من رئيس حي شرق المنصورة، تكثيف ورديات النظافة اليومية وإلغاء الفاصل الزمني بينها لضمان مستوى لائق بالمواطنين وبذل مزيد من الجهد لتحسين البيئة العامة،وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع كافة الأتربة والتراكمات من الشوارع مهما كانت صغيرة.

وقال محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لا تنتظروا نزولي للشارع حتى تعملوا ولابد من نظام عمل يومي تعملون في اطاره بما يخدم المواطنين ويقدم خدمة تليق بالناس.

ووجه محافظ الدقهلية سؤالا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال أين النظافة التي نتحدث عنها والتي وعدنا الناس بها وأضاف "بلاش تضيعوا مجهودنا".

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بترميم الحديقة أمام ميدان أم كلثوم ورفع كفاءة مدخل باركنج مسجد النصر،وقال اذا كانت العاصمة بهذا الشكل فكيف تكون المراكز والقرى معربا عن عدم رضائه بمستوى النظافة بالشارع.

وخلال جولة محافظ الدقهلية استمع إلى عدد من المواطنين ووعد بحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم.
بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟
بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟
بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟
بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟
بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟
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