حقوق الإنسان بالبرلمان: الإفراج عن 19 ألف سجين منذ بداية عمل اللجنة

أكد على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يحرص دائمًا على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع التزامات مصر الدولية، مضيفًا أنه جار مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عامًا.





كما شدّد على عبد الونيس خلال كلمة له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، على ضرورة مساندة السلطة القضائية للنهوض بدورها لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع السجناء والمحتجزين داخل السجون بحقوقهم.



