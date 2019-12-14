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محافظات

تفاصيل جديدة بعد ظهور بقعة الزيت بنهر النيل بسوهاج

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:12 م
تفاصيل جديدة بعد
تفاصيل جديدة بعد ظهور بقعة الزيت بنهر النيل بسوهاج
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خالد رياض
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن اعادة تشغيل محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا اليوم .

كما أعلن تشغيل محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما في تمام الثانية عشرة ظهرًا من نفس اليوم بعد مرور بقعة الزيت متسربة بمياه نهر النيل.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه استمر ضخ المياه للمواطنين حيث تم ايقاف طلمبات سحب المياه من نهر النيل وتم الاعتماد على الخزان الأرضي بالمحطات المتوقفة هذا بالإضافة الى تشغيل محطات المياه الارتوازية لتوفير احتياجات المواطنين من المياه.

واكد رئيس مياه سوهاج ان جميع محطات مياه الشرب بسوهاج تعمل بكامل طاقتها وانه يتم ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين فى كافة قرى ومدن المحافظة.

وأوضح أنه يتم مراقبة مآخذ محطات المياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
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