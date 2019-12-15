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اقتصاد

المالية تبيع أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه .. اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تطرح وزارة المالية اليوم، الأحد، أجلي خزانة بـ 19 مليار جنيه من أذون 91 و 266 يوما.

قالت وزارة المالية في تقرير لها، إنها كلفت البنك المركزي المصري بعمليات بيع أجلي الخزانة، إذ من المستهدف أن يتم بيع أجل 91 يوما بـ 9.25 مليار جنيه، و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.

أرجع وزارة المالية إلى عمليات بيع أذون الخزانة إلي احتياجاتها التمويلية لسداد عجز الموازنة العامة، إذ تخطط لبيع أدوات دين من سندات وأذون الخزانة على مدار الأسبوع الحالي بـ 41.75 مليار جنيه.

وبطرح اجلي الخزانة اليوم بقيمة 19 مليار جنيه، يتبقي لوزارة المالية طرح أجلي 182 و364 يوما وكذلك سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 22.75 مليار جنيه يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.
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