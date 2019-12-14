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منوعات

موقف غريب.. الرئيس بوتين يصطحب 6 حراس أثناء ذهابه للمرحاض بقمة باريس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:52 م
الرئيس بوتين بقمة
الرئيس بوتين بقمة باريس
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أحمد شريف
رصدت وسائل الإعلام العالمية الرئيس فلاديمير بوتين أثناء ذهابه إلى المرحاض وبرفقته 6 من أعضاء حراسته الخاصة وذلك أثناء حضوره قمة أوكرانيا المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى تصوير الرئيس الروسي بوتين البالغ من العمر 64 عامًا وهو يغادر المرحاض ومعه على الأقل 5 من حراسه الشخصيين لتأمينه والتأكد من سلامة الأماكن المحيطة بالمرحاض.

وسار حارس شخصي أخر خلف الرئيس الروسي بوتين عندما قضى حاجته في قصر الإليزيه بباريس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حضر القمة كل من بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كان ينظر القمة على أنها فرصة حاسمة لاتخاذ خطوات لإنهاء خمس سنوات من الصراع في شرق أوكرانيا.

و اتفقت أوكرانيا وروسيا على إطلاق وتبادل جميع "المعتقلين المرتبطين بالنزاع" بحلول نهاية العام.

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