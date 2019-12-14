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رياضة

بعد إعلان الصفقة رسميا.. كهربا يغيب عن أول تدريب في الأهلي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:00 م
كهربا
كهربا
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عبدالحكيم ابو علم
غاب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي يقام على مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

وكان مقررا حضور كهربا مران الفريق اليوم، حسب تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لخوض تدريبات تأهيلية.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره حرس الحدود، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غد الأحد، على إستاد السلام في منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.
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