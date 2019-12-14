بعد إعلان الصفقة رسميا.. كهربا يغيب عن أول تدريب في الأهلي

غاب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي يقام على مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.





وكان مقررا حضور كهربا مران الفريق اليوم، حسب تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لخوض تدريبات تأهيلية.



