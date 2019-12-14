بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور

قام عمال النادي الأهلي، بتركيب ساعة رقمية في ملعب التتش بالجزيرة الذي يشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.





وأشرف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على العمال خلال تركيب الساعة التي أمر "فايلر" بتركيبها لمتابعة بعض الأمور الفنية والقدرات الخاصة للاعبين من خلالها .





ويختتم الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



