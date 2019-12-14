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رياضة

بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:06 م
فايلر مدرب الأهلي
فايلر مدرب الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
قام عمال النادي الأهلي، بتركيب ساعة رقمية في ملعب التتش بالجزيرة الذي يشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. 

وأشرف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على العمال خلال تركيب الساعة التي أمر "فايلر" بتركيبها لمتابعة بعض الأمور الفنية والقدرات الخاصة للاعبين من خلالها . 

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلى لمواجهة فريق حرس الحدود غدًا فى الدوري العام على ملعب السلام.
بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور
بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور
بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور
بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور
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