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محافظات

أهالي الإسماعيلية يشكون من ضعف المياه وبطء مشروعات الصرف

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:22 م
أهالي الاسماعيالية
أهالي الاسماعيالية يشكون من ضعف المياه وبطء مشروعات الصرف
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انجي هيبة
أكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أن خدمة المواطنين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى مشيرا الى أنه يسعى جاهدًا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الاسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بمقر مركز ومدينة القنطرة غرب فى حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والنائب عصام سعد منسى عضو مجلس النواب وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وجمع كبير من الأهالى والمواطنين .

وخلال المؤتمر استمع المحافظ لمطالب المواطنين وشكاواهم والتى تنوعت فيما بين مطالبات بزيادة ضخ مياه الشرب النقية لعدد من القرى والتوابع ودفع عجلة العمل بمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المركز والمدينة واستكمال مشروعات الاسكان والمرافق كما تم خلال المؤتمر استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والمرافق التى يدجرى تنفيذها خلال تلك الفترة .

وقد أعطى المحافظ توجيهات وتكليفات للمسئولين باتخاذ اللازم لسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وتحديد برنامج زمني لإنجازها .

كما أكد المحافظ على جميع المسئولين بتفعيل التواصل والتفاعل مع المواطنين وبذل أقصى الجهود لحل أية مشكلات وقضايا عامة وإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن . 

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