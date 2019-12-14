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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد ثنائية اليوم في شباك واتفورد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:13 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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إسماعيل محمود
عبر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول عن سعادته بفوز فريقه في مباراة اليوم على حساب ضيفه نادي واتفورد بهدفين نظيفين ، في افتتاحية الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بثنائية نظيفة ، أحرزها في الدقيقتين 38 و 90 بلمسات فنية رائعة ، ليؤمن فوز فريقه الـسادس عشر في الدوري هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أنا أتدرب على قدمي اليمنى حاليًا، لقد كان الحظ بجواري في الهدف الأول، كانت هجمة مرتدة، وشخص ما "يقصد ماني"، مرر تمريرة رائعة،وأعتقد أنه تم تسجيل الهدف في الوقت المناسب."

وأضاف صلاح:"لقد لعبنا أمام فريق جيد للغاية،وأعتقد أنهم يستحقون مركزًا أفضل من المركز الذي يحتلونه،ونأمل في أن نستمر في تحقيق الفوز، أعتقد أن لدينا خبرة بشكل أكبر ، لقد لعبنا معًا لمدة 3 أو 4 سنوات، والآن يمكننا التحكم في رتم المباراة ،بأن نجعلها هادئة ، أو نجعلها سريعة ، نتيجة المباراة قد تسبب لنا القلق في بعض الأحيان ، لكننا لدينا الخبرة في التعامل عندما نكون متقدمين بهدف نظيف."

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 هدفًا ، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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