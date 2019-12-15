داليا مصطفى في ندوة صدى البلد: الجمهور يناديني بـ قسمت في الشارع.. صور

قالت الفنانة داليا مصطفي إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن شخصية "قسمت" التي قدمتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" .





وتابعت: حاليا الجمهور يناديني باسم "قسمت" في الشارع ولذلك أنا سعيدة لأن الشخصية أثرت في الشارع المصري ، وهو ما يؤكد أن المجهود الذي بذلته لم يضيع .





"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".



