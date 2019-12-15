داليا مصطفى في ندوة صدى البلد: الجمهور يناديني بـ قسمت في الشارع.. صور

قالت الفنانة داليا مصطفي إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن شخصية "قسمت" التي قدمتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" .
وتابعت: حاليا الجمهور يناديني باسم "قسمت" في الشارع ولذلك أنا سعيدة لأن الشخصية أثرت في الشارع المصري ، وهو ما يؤكد أن المجهود الذي بذلته لم يضيع .
"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".
ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.