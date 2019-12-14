ماذا قالت الجماهير عن انتقال كهربا لـ الأهلي .. فيديو

أعلن النادى الاهلى ظهر امس عن تعاقده مع اللاعب محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف من يناير المقبل و ذلك بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي ناديه السابق .





وينضم محمود كهربا للتدريبات الحمراء تدريجيا حتي يصل إلى المستوى البدني الملائم خاصة أنه غائب منذ فترة طويلة.





و قامت عدسة صدى البلد برصد آراء الجماهير حول انضمام محمود كهربا للنادى الاهلى ..





قال عبدالله السيد أحد الجماهير : إن كهربا مكسب كبير للنادى الأهلى فهو لاعب صاحب مهارة وحرفية و خاصة أنه من ناشئين القلعة الحمراء.



وأوضح مينا جرجس أحد الجماهير: أن انضمام كهربا للنادى الأهلى ليس غريبا ولا يستحق كل هذه الضجة فهو في الأساس من ناشئي الأهلى ولكن لم تكن الظروف تسمح له بالانضمام للنادى الأهلي.



وأضاف محمود مصطفى أحد الجماهير: أن كهربا لاعيب موهوب وصاحب بصمة خاصة وهو إضافة لأي نادى ابتدا من بدايته فى النادى الإسماعيلى و حتى الآن متمنيا له التوفيق فى النادى الأهلي.



وأشار خالد حسن أحد الجماهير: أن نادى الزمالك ليس بحاجة لكهربا فصفقات الزمالك الأخيرة ضمت الكثير من اللاعبين أكثر حرفية وموهبة من كهربا.