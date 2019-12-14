عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب رسالة سلام للعالم كله

قال الدكتور أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إن منتدى شباب العالم المقام على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ هو رسالة سلام للعالم وتأكيد على ثقة الدولة في قدرات أبنائها.





وأضاف، نشأت، لـ"صدى البلد"، ولابد من توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية لحرصهم الشديد على إقامة المنتدى بشكل سنوي ومشاركة الشباب من مصر ودول العالم بحضور صناع القرار.





وأشار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المنتدى في نسخته الثالثة انطلق اليوم، بحضور أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ما يؤكد نجاح المنتدى في نسختيه الأولى والثانية وهو أمر ملحوظ من تزايد أعداد المسجلين على الموقع هذا العام.





وأضاف، يناقش المنتدى العديد من الموضوعات والقضايا الهامة أبرزها الأمن الغذائي وريادة الأعمال والتحول الرقمي والبيئة والمناخ بالإضافة لنموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط.



