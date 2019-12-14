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محافظات

عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب رسالة سلام للعالم كله

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:28 م
عضو بـ تنسيقية شباب
عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب: منتدي الشباب رسالة سلام للعالم
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محمود زيدان
قال الدكتور أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إن منتدى شباب العالم المقام على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ هو رسالة سلام للعالم وتأكيد على ثقة الدولة في قدرات أبنائها.

وأضاف، نشأت، لـ"صدى البلد"، ولابد من توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية لحرصهم الشديد على إقامة المنتدى بشكل سنوي ومشاركة الشباب من مصر ودول العالم بحضور صناع القرار. 

وأشار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المنتدى في نسخته الثالثة انطلق اليوم، بحضور أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ما يؤكد نجاح المنتدى في نسختيه الأولى والثانية وهو أمر ملحوظ من تزايد أعداد المسجلين على الموقع هذا العام. 

وأضاف، يناقش المنتدى العديد من الموضوعات والقضايا الهامة أبرزها الأمن الغذائي وريادة الأعمال والتحول الرقمي والبيئة والمناخ بالإضافة لنموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح الدكتور أحمد نشأت، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد شاركت خلال اليومين الماضيين، في 10 ورش عمل، لافتًا إلى أن أعضاءها عكفوا على إعداد أوراق عمل متميزة في هذه الورش.
عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب رسالة سلام للعالم كله
عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب رسالة سلام للعالم كله
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