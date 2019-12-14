بعد هبوط محدود .. محافظ بني سويف يتابع إصلاحات كوبري النيل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بالإصلاحات الجاري تنفيذها بالبلاطة العلوية بمطلع كوبري النيل ، إثر تعرضها لهبوط محدود ،حيث يجري حاليا تنفيذ إصلاحات جذرية للبلاطة لمنع تكرار الهبوط المفاجئ بها والذي قد تكرر أكثر من مرة وكان يتم إصلاحه بشكل جزئي ، ورافق المحافظ كل من : اللواء هشام شادي السكرتير العام ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ، والعقيد مدحت قرني وكيل مرور بني سويف ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



ناقش محافظ بني سويف مع المهندسين والفنيين، الموقف التنفيذي للمشروع ، ومعدلات التنفيذ ، وما إذا كانت هناك معوقات لسرعة تذليلها ،حيث طالب بتسريع وتيرة الأعمال لتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة،نظرا لأهمية وحيوية المنطقة،والحاجة الماسة للانتهاء من الاصلاحات بأسرع وقت ممكن ، قائلا ( أنا أتابع سير الأعمال لحظة بلحظة ، وأي معوق يواجهكم ،لازم تبلغوا بسرعة ، حتى نقوم بتذليلها من خلال توفير الحلول أو البدائل المناسبة ، المشروع مهم جدا جدا .



كما اطمأن المحافظ على انتظام الحركة المرورية بكوبري بني سويف العلوي على النيل عقب قرار فتح وتشغيل الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق في الاتجاهين، وذلك بعد وصول تقرير من استشاري هيئة الطرق والكباري بإمكانية تشغيل الحارة المرورية في الاتجاهين ،وهو ما سعت المحافظة بالتنسيق مع المرور لسرعة تنفيذه ، والعمل على الحد من آثاره المرورية بالمنطقة كالتكدسات أو الاختناقات المرورية.



وتابع المحافظ جانبا من سير الحركة المرورية بالكوبري ،وأنه يتم السماح فقط بمرور سيارات الملاكي ،وسيارات الأجرة ( التاكسي والسرفيس) والموتوسيكلات ، تيسيرا على المواطنين خاصة الطلاب والموظفين التي تقتضي طبيعة وضعهم التنقل يوميا مابين شرق وغرب المحافظة ،مشددا على تطبيق القانون على من يخالف التعليمات خاصة فيما يخص منع مرور سيارات النقل بكافة أنواعه والباصات ،وذلك لضمان عدم تأثر الكوبري فنيا بسبب زيادة الحمولة على جانب واحد من الكوبري ، خاصة منطقة ومحيط البلاطة العلوية بمنزل الكوبري القادم من الغرب إلى الشرق.

