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محافظات

شبيه أبو الهول .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا .. شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:25 م
تفاصيل الكشف الآثري
تفاصيل الكشف الآثري الجديد فى المنيا
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أيمن رياض
عثرت البعثة المصرية برئاسة سيد عبد المالك كبير مفتشي أثار ملوى جنوب المنيا علي تمثال ملكي صغير الحجم علي هيئة أبي الهول، اثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل.

وقال جمال السمسطاوي مدير عام اثار مصر الوسطي ان التمثال مصنوع من الحجرى الجيري و يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم و عرضه 55 سم، ذو ملامح و تفاصيل الوجه واضحة و جميلة، ما يعكس مدي مهارة الفنان المصري القديم.

وعثرت البعثة علي مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود بس واوستراكات من الفخار و أواني فخارية مختلفة الأشكال و الأحجام و قنينة من الألباستر.

ومن المنتظر أن تستمر أعمال المسح و التنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، خصوصا وأنه خلال الثلاث أعوام السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.
شبيه أبو الهول .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا .. شاهد
شبيه أبو الهول .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا .. شاهد
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