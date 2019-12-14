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اقتصاد

تراجع طفيف بـ أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:31 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى
انخفضت أسعار الذهب في الجرام الواحد بمعدلات طفيفة بمتوسط أقل من 15 قرشًا في تعاملات أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم، مقارنة بما كانت عليه أمس الجمعة.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا لـ 669.9 جنيه بنهاية تعاملات اليوم بعد أن وصل لـ 670.05 جنيه أمس بفارق 15 قرشا.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة اليوم نحو 765.6 جنيه بعد أن كان 765.75 جنيه أمس الأحد بتراجع بلغ 15 قرشا.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 574.2 جنيه مقابل 574.3 جنيه بفارق 10 قروش، بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 لـ 446.6 جنيه اليوم مقابل 446.7 جنيه بفرق 10 قروش.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5359 جنيه وأوقية الذهب حوالي 23.81 ألف جنيه، وكيلو الذهب 765.6 ألف جنيه.
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