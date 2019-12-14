عضو حزب الحرية: منتدى شباب العالم يؤكد عدم وجود سقف للطموح المصري

قال رامي زهدي أمين العلاقات الخارجية وعضو الهيئة العليا حزب الحرية المصري: إن منتدى شباب العالم يؤكد أنه لا سقف للطموح والنجاح المصري.





وأضاف زهدي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ المؤتمر الوطني الأول في 2016 وحتى الآن نشهد درجة تطوير غير مسبوقة في هذا الملف".





وتابع: "مصر تقدم للعالم نموذج جديد في التواصل مع الشباب وعرض الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية".





ولفت :" الموضوعات المطروحة في منتدى شباب العالم ذو صبغة عالمية ويشارك أكثر من 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم".



