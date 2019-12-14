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عضو حزب الحرية: منتدى شباب العالم يؤكد عدم وجود سقف للطموح المصري

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:34 م
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم
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هاني حسين
قال رامي زهدي أمين العلاقات الخارجية وعضو الهيئة العليا حزب الحرية المصري: إن منتدى شباب العالم يؤكد أنه لا سقف للطموح والنجاح المصري.

وأضاف زهدي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ المؤتمر الوطني الأول في 2016 وحتى الآن نشهد درجة تطوير غير مسبوقة في هذا الملف".

وتابع: "مصر تقدم للعالم نموذج جديد في التواصل مع الشباب وعرض الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

ولفت :" الموضوعات المطروحة في منتدى شباب العالم ذو صبغة عالمية ويشارك أكثر من 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم".

وأكمل رامي زهدي:" الدولة المصرية أعلنت مبدأ تأهيل الشباب قبل التمكين، وكللت المنظومة بالنجاح بتعيين نواب المحافظين من الشباب".
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