أهلي 2003 يفوز على حرس الحدود بهدف في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ على مضيفه حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالإسكندرية، ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية.





جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٦٧ من عمر المباراة عن طريق عبد الرحمن ممدوح لاعب فريق مواليد ٢٠٠٤، والذي استعان به محمد سعد المدير الفني في مباراة اليوم، لزيادة القوة الهجومية لفريقه، ونجح اللاعب في منح الفريق نقاط المباراة الثلاث بتسجيله هدف الفوز.





بهذا الفوز رفع فريق الأهلي 2003 رصيده إلى 28 نقطة، جمعهم من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، و 3 خسائر، مسجلًا 28 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.