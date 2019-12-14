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فن

بمكياج صاخب.. فيفي عبده تستعرض جمالها.. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:41 م
فيفى عبده
فيفى عبده
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محمد بدران
نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان ذهبي مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك اب صاخب، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة، نالت الصورة العديد من الاعجابات .

يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
بمكياج صاخب.. فيفي عبده تستعرض جمالها.. صور
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