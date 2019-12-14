مع بدء الشتاء.. سبوبة بيع أمصال أنفلونزا تصل لـ 300 جنيه والسعر الأصلي 65 جنيها

مع بدء موسم الشتاء، تخشى مي عبدالقادر، من إصابة أطفالها بعدوى أنفلونزا والتي عادة ما تنتهي بهم للتعرض للنزلات الشعبية والحساسية الصدرية، وهو ما يدفعها لإعطائهم مصل الانفلونزا تجنبا لمخاطر أمراض الشتاء.



اختلاف الأسعار

وتقول: "منذ شهر تقريبا مكنش لسه المصل نزل في مركز المصل واللقاح وسألت عليه في الصيدلية، لقيته موجود وبسعر 220 جنيها، ولكن الدكتور أكد لي أنه مصل العام الماضي، وأنه ولن يكون فعال، كما أنه الأفضل أن يتم إعطائه بالصيدلية واختباره أولا قبل إعطائه للطفل".



وأضافت: "منذ أسبوع ذهبت لمركز المصل واللقاح واشتريت المصل، وذهبت لعيادة الطبيب لإعطائه لأطفالي، واكتشفت أن المصل عنده بـ 300 جنيه، رغم أن اشتريته بـ 65 جنيها فقط".



المصل واللقاح

العديد من المواطنين يخشون التعرض لأمراض النزلة الشعبية والحساسية الصدرية والانفلونزا، وبالأخص مع توقعات قدوم موجة من البرد الشديدة، وتتوجه أغلب الأسر لمراكز المصل واللقاح أو للوحدات الصحية المتوفر بها الأمصال، والبعض يحصل عليه من الصيدليات والعيادات الخاصة.



أمصال قديمة

يحذر دكتور محمد عبد الله، استشاري الأمراض الصدرية، من عدم فاعلية بعض أمصال الانفلونزا، لكونها قديمة، أو تم تخزينها بشكل معين طبقًا للاشتراطات، ولابد للأهالي من التأكد من سلامة وحداثة المصل، لأن فيروسات الانفلونزا لديها القدرة على تفادي الجهاز المناعي بالجسم، من خلال مرورها المستمر باختلافات جينية مستمرة، وقد تتغير من فصل إلى أخر.



فيروس متحور

وبرر: "فيروس الإنفلونزا شديد التحور، وتظهر منه مئات الأنواع والخطير منها نوع أو اثنين فقط، لذا يتم تحضير اللقاح لكي يقاوم جميع أنواع الإنفلونزا التي ظهرت العام الماضي، إلا أنه يمكن في العام الجديد أن يحدث تحور للفيروس، ولا يصلح معه اللقاح، فلا يوجد لقاح يقاوم المرض بنسبة 100%".



أعراض التطعيم

وحول الأعراض المصاحبة لتطعيم الإنفلونزا، أكد استشاري امراض الصدر، أن أبرزها "الشعور بالألم مكان الحقنة، سخونة ،احمرار في الجلد ،وغالبا ما تختفي هذه الأعراض بعد مرور يومين من التطعيم".



أمصال غير مجدية

"بعض الأمصال تتوافر بالعيادات أو الصيدليات، وقد تكون غير مجدية لكونها قديمة أو تم تخزينها بشكل غير ملائم، وبالتالي لا تجدي نفعًا، والأفضل الحصول علي التطعيم من مراكز المصل واللقاح ووحدات ومراكز وزارة الصحة".. ينصح الأهالي.



شروط التطعيم

تطعيم الأنفلونزا الموسمية يكون عبارة عن حقنة تؤخذ تحت الجلد، مع بداية فصل الشتاء، ولا تؤخذ للأطفال أقل من 6 شهور وبالنسبة للأطفال أقل من 3 سنوات تؤخذ على جرعتين أحدهما نصف الجرعة والنصف الآخر بعد شهر، وللأطفال فوق سن 3 سنوات تؤخذ على جرعة واحدة، وهناك موانع للتطعيم، ابرزها في حالة ارتفاع درجة الحرارة والحساسية، ويمكن الحصول عليها عندما تنخفض، وهناك أشخاص غير مصرح لهم بالحصول علي المصل، وهم من يخضعون للعلاج الكيميائي، أو أدوية الكورتيزون، وضروري للغاية لمرضي الصدر والقلب والحوامل.



عدد الأمصال

وحسب تصريحات وزارة الصحة والسكان ، فقد تم استيراد توريدات بقيمة 750 ألف جرعة مصل للتطعيم ضد الأنفلونزا ستحصل منها الوزارة على 500 ألف عبوة ويذهب 250 ألفا إلى مراكز التطعيمات المتعلقة بالشركة القومية للمصل واللقاح فاكسيرا لتباع بــ 65 جنيها للجرعة الواحدة.



معدل المرض

وبحسب بيانات المركز القومى للتطعيمات، أن فيروس الأنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية فهى واسعة الانتشار وتقدر نسب الإصابة بها بأكثر من 10٪ من سكان العالم سنويا وتتسبب الانفلونزا سنويا فيما يزيد عن 3 -5 مليون حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم.



نصائح هامة

وقالت دكتورة لبنى عبد العزيز، استشاري التغذية، تنتشر الانفلونزا الموسمية بسهوله وتنتقل بسرعة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم، وهناك خطوات لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، وتشمل النظافة الشخصية، والمشروبات الساخنة، ومراعاة أخذ قسط وافي من الراحة والحفاظ على النظافة الشخصية حتى لا ينشر المرض، مع الحرص على استخدام المناديل المعقمة أثناء العطس، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل أدوات تناول الطعام والشراب ، المناشف وغيرهم، مع تجنب الأماكن المزدحمة ومخالطة المرضى المصابين بالأنفلونزا، وأيضا الإكثار من تناول الخضروات والأطعمة التي تحتوي علي فيتامين سي.