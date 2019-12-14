مطروح تحتفل بعيدها القومي الـ 104..المحافظ السابق والحالي يشاركان في الاحتفال بمنطقة وادي ماجد.. خالد شعيب: هذا الانتصار الذي صنعه وعي ووطنية رجال عرفوا قيمة الوطن

مطروح تحتفل بعيدها القومي

104 أعوام شاهدة علي بطولات ابناء الصحراء الغربية علي الجيش الإنجليزي

مهرجان للخيول ومشاركة شعبية في الاحتفال بموقع المعركة





معركة وادى ماجد أحد أهم المعارك التي يتذكرها ويتذكر ما دار بها أبناء مطروح بعدما استطاعوا رغم فارق الإمكانيات من صد الإنجليز ومنعهم من التقدم.



فرغم مرور 104 أعوام علي المعركة والتي حدثت يوم 11 ديسمبر 1915 عند الكيلو 21 ، على طريق مطروح-السلوم، ودارت بين قبائل عرب مطروح ومعهم بعض ضباط الجيش المصرى بقيادة محمد صالح حرب باشا ضد الجيش الإنجليزى الا ان احداث المعركة باقية في عقول وقلوب أبناء مطروح.



واليوم بدأت مظاهر الاحتفالات بعيد مطروح القومي حيث نظمت محافظة مطروح احتفالية بأرض معركة وادى ماجد بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق و المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد كلا من النائب سليمان فضل العميرى ومهدى العمدة والعمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح .



بدأت الاحتفالية باستعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية والتحكم في سباق الخيول و السرعة والحركة وسط إشادة من الحضور.



كما القى عدد من شعراء مطروح قصائد تحكى تفاصيل ومسيرة المعركة وكيف استطاع ابناء مطروح الانتصار على قوات الاحتلال الانجليزى .



بينما قدم العمدة محمد عيسى عن أهالي المنطقة الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاهتمام باحياء ذكرى وادى ماجد فى موعدها الحقيقى مع شكر جميع المشاركين والمنظمين للاحتفالية ، مؤكدا على ان أبناء مطروح مستعددون دائما للدفاع عن الوطن كأجدادهم فى وادى ماجد وانتصارهم على جيش الاحتلال الانجليزى .



بينما اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن إحياء الذكرى الرابعة بعد المائة لانتصارات معركة وادى ماجد عام 1915 على قوات جيش الاحتلال الإنجليزي تمثل ذكرى وطنية تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا .



ودعا الى ان ننظر إلى المستقبل بخطوات واثقة تنطلق من فخر بتضحيات الاجداد لتساعدنا فى الحفاظ على التضحيات لاستكمال مسيرة العطاء مع البناء والتنمية من أجل أن نصنع مستقبل أفضل لوطننا وابنائنا .



وناشد أبناء مطروح بأن يعلموا أن هذا الانتصارالذى صنعه وعى ووطنيه رجال عرفوا قيمة الوطن والحفاظ عليه هو دعوة بضرورة الوعى واليقظة أمام التحديات المحيطة والتمسك بأخلاق الفرسان ...والتسلح بالعلم بعيدا عن اى فكر متعصب أو أى شائعات ..بعيدًا أو محاولة تشوية لمسيرة الوطن فى البناء والتنمية داعيا الى التكاتف لصنع تاريخً جديد بأيدينا وعقولنا للاجيال القادمة.



وأكد محافظ مطروح انه تخليدا لذكرى معركة وادى ماجد مع تنظيم احتفالات تليق بهذه المناسبة الوطنية تم تخصيص أرض إحتفالات وادى ماجد رسميا مع البدء فى إقامة كافة المنشآت اللازمة .



وفى نهاية الاحتفالية قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إهداء تكريم للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق على جهود فى تنمية المحافظة ، كما قام أعضاء جمعية أبناء القبائل بإهداء محافظ مطروح درع الجمعية تكريما لجهوده فى اقامة احتفالات المحافظة فى موعدها.