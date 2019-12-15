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برلمان

برلمانية: نحتاج تغليظ عقوبة الاعتداء على الطفل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
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عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الطفل، وذلك بعد انتشار فيديو لأم من الجيزة تقوم بتعذيب ابنها.

وطالبت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ : "صدى البلد"، بتغليظ عقوبة الاعتداء على الطفل لتصل إلى السجن 3 سنوات كحد أقصى، لأن العقوبة الحالية لا تتناسب مع الجُرم، لاسيما مع انتشار الأمر، خلال الفترة الماضية.

وقالت عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان،: "إن هناك سوء معاملة تمارس ضد الأطفال، منتشر جدًا الفترة الماضية وهناك استغلال للأطفال سواء في التسول والعمل في الصغر، وهي أشياء غير مقبولة يجب مواجهتها بحزم.

وعبرت الهواري عن استيائها من تعامل الأم مع ابنها وقسوتها عليه، والتي افتقدت لغريزة الأمومة.
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